ASM : Monaco verrouille un défenseur de 16 ans convoité en Premier League

Dans : Monaco, Ligue 1, Premier League.

Convoité notamment par les deux clubs de Manchester, Benoît Badiashile a signé ce lundi son premier contrat professionnel avec son club formateur, l'AS Monaco. Agé de 16 ans, le défenseur central a donc imité son frère, Loïc Badiashile, gardien de but de 19 ans, lui aussi sous contrat avec le club de la principauté. Cette signature, après de longues négociations, fait évidemment le bonheur de Vadim Vasilyev.

« Benoit fait partie des grands talents de l’Academy et je suis très heureux qu’il ait choisi de poursuivre sa progression dans son club formateur. C’est une belle histoire d’avoir Loïc et Benoît, deux frères, professionnels à l’AS Monaco », s’est réjoui le vice-président de l’AS Monaco après la signature de ce contrat. De son côté, le jeune défenseur ne masquait pas son plaisir : « Je suis très heureux de signer mon contrat professionnel avec l’AS Monaco. Je me sens très bien ici. Il y a tout ce qu’il faut pour travailler et franchir de nouvelles étapes. Je vais tout faire pour rendre au club la confiance qu’il m’apporte ».