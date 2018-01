ASM : Monaco recrute une nouvelle pépite... en Lituanie

Dans : Monaco, Mercato, Foot Europeen.

Championne de France en titre, l'AS Monaco suit un projet bien précis depuis plusieurs années. Sous la houlette de Dmitri Rybolovlev et de Vadim Vasilyev, le club de la Principauté cherche à recruter des jeunes talents en devenir, avant de les faire exploser au très haut niveau, dans l'objectif ensuite de bien les vendre aux grands clubs européens. Cette pratique a notamment parfaitement marché avec Mbappé, vendu au PSG pour 180 ME l'été dernier. Mais l'ASM ne compte pas se reposer sur ses lauriers. Et c'est donc pour cette raison que Monaco continue de chercher la perle rare à travers l'Europe. Pas étonnant donc de voir que Michael Emenalo, le nouveau directeur sportif, vient de valider l'arrivée d'Edgaras Utkus. Milieu offensif de 17 ans, le Lituanien s'est effectivement engagé pour deux ans et demi avec l’AS Monaco. Un véritable honneur pour lui.

« Je n’ai pas hésité à venir, quand on m’a proposé de signer à Monaco. Les séances d’entraînement sont assez difficiles. Elles nécessitent de la concentration. Comparé à la Lituanie, il y a vraiment beaucoup de différences ici, avec un jeu à une touche, un rythme plus élevé et des duels plus intenses. Je suis en train de m’entraîner avec les U19, mais je vais essayer de tout faire pour entrer en équipe réserve », a avoué, sur le site de sa fédération, Utkus, qui a donc convaincu les décideurs monégasques lors d'un essai en août dernier. À lui, désormais, de répondre présent sur les terrains de France...