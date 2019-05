ASM : Monaco proche d'une explosion en plein vol !

Dans : Monaco, Ligue 1.

Ce n'est que grâce à une différence de but légèrement supérieure à celle de Caen que l'AS Monaco n'est pas barragiste de Ligue 1 avant de recevoir samedi une formation d'Amiens, qui doit également s'imposer pour être certaine de se maintenir. Autrement dit, le club de la Principauté est au bord du précipice, et tout cela intervient alors qu'en interne la situation s'est dégradée, la défaite à Nîmes ayant encore accentué la crise qui semble gagner la formation de Leonardo Jardim au pire moment. Et si le coach portugais garde confiance, il est lui même sous le feu des critiques.

Car le retour de Leonardo Jardim, limogé en début de saison, n'est pas du goût de tout le monde, d'autant plus que ce dernier n'a pas réellement changé ses méthodes. Se confiant à Monaco-Matin, une source interne à l'AS Monaco vide son sac. « On vient d'enchaîner une mauvaise série de résultats et le onze de départ ne change pas. Quel est le message envoyé ? L'équipe ne fonctionne pas mais strictement rien ne bouge. Où est la concurrence ? Quel est le message envoyé aux remplaçants ? », explique cet insider à seulement quelques jours d'un match décisif pour l'avenir de la formation monégasque. De quoi donner des grosses migraines aux supporters de l'ASM, lesquels doivent se pincer pour croire que ce fiasco est bien réel.