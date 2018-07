ASM : Monaco présente son nouveau maillot 2018-2019

Dans : Monaco, Ligue 1.

L'AS Monaco a présenté ce mercredi après-midi son nouveau maillot pour la saison 2018-2019. Une tunique réalisée par Nike, l'équipementier du club de la Principauté. « Les joueurs de la Principauté étrenneront leur tenue le 7 juillet lors du match amical face au Wisla Cracovie, dans le cadre de leur stage de préparation en Pologne. Le maillot emblématique de l'AS Monaco scindé en diagonale entre le rouge et le blanc se pare désormais de rayures dans les tons de rouge. L’effet strié donne une impression de vitesse lorsque les joueurs sont en mouvement. La partie rouge du maillot apparaît comme un plastron à l’avant du maillot. Les joueurs se parent de leur bouclier pour affronter les défis de la saison 2018-19. Le maillot domicile comporte aussi un col en V moderne avec une bande blanche à l'arrière du col côtelé, tandis que les manches sont blanches pour souligner la puissance des épaules. A l’intérieur du maillot la devise du club « Unique Forever » écrite en doré vient parfaire la tenue domicile de la saison 2018-19 tout en respectant les valeurs et traditions du club de l’AS Monaco », précise le club monégasque. Ce maillot sera en vente dès ce jeudi via les canaux habituels.