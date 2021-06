ASM : Monaco met un coup de frein brutal à son mercato

Dans : Monaco.

Revenu sur le devant de la scène après une très belle saison qui a vu l’équipe rester dans la lutte pour le titre quasiment jusqu’au bout, l’AS Monaco ne va pour une fois pas bouleverser son effectif cet été.

Habitué aux grands chambardements, le club de la Principauté a promis d’être sage, et de faciliter plutôt les mouvements dans le sens des départs. Les rumeurs se font en effet rares sur le Rocher, si ce n’est l’intérêt confirmé pour Jean Lucas, qui appartient à Lyon après un prêt convaincant à Brest. En revanche, en ce qui concerne Jérôme Boateng, c’est clairement non, a confirmé Paul Mitchell. Dans une conférence de presse tenue ce vendredi pour marquer le retour des joueurs à l’entrainement, le directeur sportif a tenu à tracer les grandes lignes du mercato. Et n’en déplaise à Niko Kovac, qui pouvait espérer un effectif renforcé pour disputer la Ligue des Champions, ce n’est pas réellement prévu.

« Nous sommes toujours très actifs, toute l’année. On suit le marché tout au long de l’année. Il y a de magnifiques profils à cet Euro, mais les joueurs que nous ciblons ne sont pas nécessairement à l’Euro. On travaille pour qu’on puisse amener de la concurrence à un groupe qui est jeune avec beaucoup de qualité. Tout profil susceptible de nous rejoindre devra renforcer cet effectif, amener une valeur ajoutée. Le marché est plus difficile que l’an dernier, nous travaillons dur. On travaille d’arrache-pied pour donner suite au travail entrepris l’été dernier. L’un des axes c’est de réduire le nombre de contrats, c’est dans ce cadre qu’Arthur Zagre a signé à Utrecht et que Gil Dias quittera Monaco à 99%. J’ai à cœur de mettre à disposition un effectif qualitatif avec un nombre très réduit de joueurs », a prévenu le dirigeant anglais de l’AS Monaco, qui ne compte pas vraiment sur mercato de folie pour son équipe cet été. En revanche, concernant le poste de gardien de but, il y aura bien une recrue de premier choix, puisqu'Alexander Nubel va arriver en provenance du Bayern Munich. Il signera ce week-end pour un prêt de deux ans.