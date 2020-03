ASM : Monaco menace, la LFP ne gâchera pas sa course au podium

Dans : Monaco.

Contrariée par la suspension de la Ligue 1, l’AS Monaco souhaitait continuer la saison. Mais surtout, le club de la Principauté espère que l’exercice reprendra.

Chacun leur tour, les clubs réagissent avec lucidité suite à la décision annoncée par la Ligue de Football Professionnel vendredi. Les pensionnaires de Ligue 1 approuvent le choix de suspendre la saison en attendant que l’épidémie du coronavirus soit maîtrisée. Mais de son côté, l’AS Monaco ne cache pas son agacement. En effet, le vice-président Oleg Petrov aurait préféré continuer à jouer. Et menace de se plaindre si la saison était définitivement annulée.

« Je ne dirais pas que c'était une grande surprise vu les récents événements. Je sentais que la LFP allait suspendre le championnat. Il y a une semaine, j'aurais parlé de surprise. Mais maintenant, on suit cette décision, on la respecte et on l'accepte, a confié le dirigeant monégasque. Je ne peux pas spéculer sur les décisions des autorités, la FFF, la LFP ou l'UEFA. Les gens parlent de plusieurs scénarios, dont l'annulation du championnat. Si c'est le cas, nous allons nous plaindre. »

Monaco croit au podium

« J'aurais aimé jouer, mais maintenant c'est une discussion hypothétique. J'aurais aimé continuer le championnat mais on ne peut plus. Je voulais continuer de grimper au classement. Tout le monde sait où je veux que le club se trouve en fin de saison. Ce n'est pas une saison facile, les gens ont fait beaucoup de commentaires, mais j'ai vraiment envie de jouer plus de matchs », a insisté Oleg Petrov, alors que son équipe, qui reste sur trois matchs sans victoire, occupe seulement la neuvième place de L1 à 10 points du podium ciblé…