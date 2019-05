ASM : Monaco maintenu en Ligue 1, Jardim croit à l'exploit

Dans : Monaco, Ligue 1.

Avec seulement trois points d’avance sur le barragiste, avant le début de la 35e journée de Ligue 1, l’AS Monaco reste sous la menace d’une relégation.

Malgré un gros mercato réalisé cet hiver, le club de la Principauté ne s’est pas suffisamment éloigné de la zone rouge. Une position dangereuse avant la réception de l’AS Saint-Etienne dimanche (17h). De quoi amener de la peur dans le vestiaire de Leonardo Jardim ? « Peur, ce n’est pas le bon mot, a corrigé l’entraîneur monégasque. Rappelez-vous lorsque j'ai repris l'équipe, à la 22e journée, nous n'avions que 15 points. Personne ne s'est maintenu en Ligue 1 avec un tel retard. Il faut garder ça en tête. » Le maintien serait presque un exploit pour Jardim, qui garde son groupe sous pression.

« Il s'agit d'une guerre qu'il faut mener à chaque journée et qui va durer jusqu'à la fin, a annoncé le Portugais. D'ici là, on doit continuer à bosser, à travailler nos limites avec la même attitude qu'on a eue contre Rennes (2-2) lorsque nous étions menés 2-0. Bien sûr, nous avons manqué des opportunités. La réalité, c'est que nous sommes aujourd'hui à 33 points. La situation est difficile mais nous devons garder les pieds sur terre et rester concentrés. » Un succès contre les Verts et Monaco s’éviterait une fin de saison stressante.