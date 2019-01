ASM : Mission commando à Monaco, le soldat Campos rappelé d'urgence !

Dans : Monaco, Ligue 1, Mercato.

Tandis que l’AS Monaco a officialisé le retour de Leonardo Jardim au poste d’entraîneur en fin de semaine dernière, le club de la Principauté souhaite désormais convaincre un autre ancien de la maison de revenir au bercail. En effet, L’Equipe affirme que l’actuel 19e de Ligue 1 fait actuellement le forcing pour récupérer son ancien directeur sportif, à savoir Luis Campos, désormais en poste au côté de Gérard Lopez à Lille. Mais pour lui offrir quel poste ? Le flou règne…

En effet, le quotidien national affirme que l’actuel directeur sportif Michael Emenalo va être remercié dans les prochains jours, et que personne ne sera recruté pour le remplacer. Et pour cause, ce sont Leonardo Jardim et Vadim Vasilyev qui seront les deux responsables du recrutement de l’AS Monaco. Mais alors, pourquoi le club fait-il le forcing pour récupérer Luis Campos ? Sans doute pour la partie détection de joueurs, le gros point fort du Portugais, au réseau XXL. Pour rappel, l’ancien directeur sportif de l’ASM n’est pas un salarié de Lille, mais un prestataire de service. Ce qui pourrait faciliter son départ et donc son come-back sur le Rocher à court terme…