ASM : Mbappé, la solution à tous les problèmes de Thierry Henry

Cinq matchs après sa nomination, Thierry Henry n’a toujours pas remporté une rencontre sur le banc de l’AS Monaco.

Sans parler de l’élimination en Ligue des Champions, la situation devient très inquiétante en championnat. D’autant que l’actuel 19e de Ligue 1 prépare la venue du Paris Saint-Germain dimanche avec 12 possibles absents ! « On sait que c'est déjà compliqué avec le onze titulaire, mais avec une équipe amoindrie et pas mal de jeunes, ça l'est encore plus », a reconnu l’entraîneur de l’ASM, qui se verrait bien aligner l'ancien Monégasque Kylian Mbappé, désormais parisien.

« Ce qu’il fait c’est juste n’importe quoi, a ironisé Thierry Henry en conférence de presse. S’il veut faire une passe, il fait une passe. S’il veut marquer, il marque. Ce genre de joueur, soyons heureux qu’il soit français et encore dans le championnat de France. On a un joueur hors pair, alors soyons un peu chauvins comme d’autres pays peuvent l’être. »

Henry est un grand fan

« J’aurais bien aimé qu’il soit encore à Monaco, cela aurait été plus facile, a plaisanté le jeune technicien. Moi j’ai toujours parlé de son intelligence. Son intelligence de jeu à son âge, c’est impressionnant, j’avais rarement vu ça. C’est un joueur, tu perds, il te permet d’égaliser. Il y a match nul, il te permet de gagner. Tu gagnes, tu gagnes encore plus. » Mbappé, un bonheur pour son équipe, un cauchemar pour ses adversaires...