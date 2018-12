ASM : MacHardy cartonne Thierry Henry « et ses jolies phrases »

Dans : Monaco, Ligue 1.

Totalement déprimé après la défaite à domicile face à Guingamp samedi dernier, Thierry Henry n’avait même pas à cœur d’évoquer les prochains jours et les renforts à aller chercher pour remonter la pente. Comme depuis le début de la saison, Monaco n’y est pas et enchaine les contre-performances inquiétantes. Et ce n’est pas l’arrivée du champion du monde 1998 qui a changé quoi que ce soit, surtout dans son attitude note Jonathan MacHardy. Le consultant de RMC se montre sans pitié avec le nouvel entraineur de l’ASM, même s’il veut bien lui reconnaître des circonstances atténuantes.

« Je sais que cela ne va pas être très populaire ce que je veux dire mais tant pis. Tout le monde était très enthousiaste en voyant que Thierry Henry arrivait à Monaco. Il n’a aucune expérience, et je ne comprends pas pourquoi tout le monde s’est emballé. Pour l’instant, quand on voit ce qu’il fait avec cette équipe… Alors certes il a des circonstances atténuantes, il a beaucoup de blessés, une situation compliquée, mais son équipe est pathétique, et son attitude au bord du terrain est pathétique. Cela déteint sur l’attitude de ses joueurs. Et je suis très inquiet pour Monaco, qui est une des places fortes du football français. De les voir dans cet état-là, avec Thierry Henry qui parle beaucoup, qui fait de jolies phrases, mais qui ne propose rien avec son équipe, je me demande si le choix de le prendre a été si judicieux que ça », a livré l’intervenant de l’After, pour qui cette mission sauvetage n’était pas forcément destinée à Thierry Henry, même si l’ancien adjoint des Diables Rouges a été officiellement recruté pour le très long terme.