ASM : Les fans explosent et balancent des dossiers sur les joueurs !

Dans : Monaco, Ligue 1.

Peu réputés pour leur ferveur au Stade Louis-II, les supporters de l’AS Monaco sont pourtant bel et bien là.

Et le moins que l’on puisse dire, c’est qu’ils vivent une saison éprouvante. A trois journées de la fin du championnat, leur équipe ne compte que trois points d’avance sur le barragiste Caen. Les fans monégasques, choqués par le comportement des joueurs, ont donc publié un communiqué pour critiquer et balancer quelques dossiers.

On apprend par exemple que le public n’en peut plus « d'écouter les messages de confiance que le club nous vend depuis des mois », « d'être énervé de voir certains joueurs sortir les veilles de match et rentrer chez eux en titubant », « de s'étonner que certains joueurs traversent l'Europe dès qu'ils ont une journée de repos » ou « d'être excédé de voir le manque de respect dont certains joueurs font preuve à notre égard. » Mais pour eux, l’avenir dans l’élite reste évidemment le plus important.

« Stop aux paroles en l’air ! »

« Arrêtez de regarder votre nombril, redescendez sur terre, le maintien est très loin d'être acquis, ont prévenu les Ultras Monaco 1994. Le maillot à diagonale avec sa glorieuse histoire mérite tellement plus que ce que vous lui donnez depuis plusieurs mois ! Respectez le maillot, respectez vos fidèles supporters et respectez-vous tant que vous y êtes. Stop aux paroles en l'air ! Trois matchs, trois batailles à remporter. Battez-vous ! Donnez tout ce que vous avez, avec la rage de vaincre ! » Un peu de pression, ça ne devrait pas faire de mal aux Monégasques avant d’aller à Nîmes samedi.