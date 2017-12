ASM : Lemar vendu à 100 ME au mercato ? La réponse cash de Monaco

Dans : Monaco, Mercato, Premier League.

Les clubs anglais ont bien l’intention de revenir à la charge pour essayer de faire venir Thomas Lemar, qui avait failli rejoindre Arsenal l’été dernier, et n’a désormais plus la Ligue des Champions pour le retenir à Monaco. Dégoûté de voir son équipe s’être séparée de ses meilleurs éléments, le milieu de terrain international regarderait de près ce qui se dit sur lui de l’autre côté de la Manche, et notamment à Liverpool. Jürgen Klöpp apprécierait la patte gauche et la vitesse de l’ancien caennais, au point de provoquer une offre des Reds à hauteur de 100 ME ?

Peu importe selon Monaco, qui prévoit bien de se séparer de quelques éléments, mais pas d’un joueur majeur. C’est Vadim Vasilyev qui l’a rappelé dans les colonnes de Nice-Matin. « Les départs importants ne se font jamais en janvier. L'équipe a besoin de stabilité. On vient de retrouver une dynamique positive et ce n'est pas le moment de la casser », a expliqué le dirigeant du club de la Principauté. En effet, les départs hivernaux ne sont pas toujours les mieux négociés, et Lemar pourrait profiter d’une belle fin de saison avec l’ASM pour se montrer en vue de la Coupe du monde. Néanmoins, en cas de baisse de régime et sans exposition européenne, Monaco pourrait alors clairement oublier les offres à près de 100 ME que sont prêts à effectuer les clubs anglais pour le talentueux gaucher.