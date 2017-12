ASM : Lemar pour 100 ME, la Premier League retente sa chance

Dans : Monaco, Premier League, Mercato.

Comme cet été, le Monégasque Thomas Lemar (22 ans) devrait animer l’actualité du prochain mercato hivernal en Angleterre.

Pour rappel, Arsenal pensait avoir fait le plus dur en obtenant un accord avec l’AS Monaco à hauteur de 100 M€. Un deal balayé par le milieu offensif qui avait préféré rester sur le Rocher afin de disputer la Ligue des Champions. Pas de quoi démoraliser le manager des Gunners, Arsène Wenger, lequel a déjà prévenu qu’il reviendrait à la charge cet hiver. Et visiblement, il ne sera pas le seul.

Egalement intéressé en août dernier, Liverpool n’a pas non plus dit son dernier mot, annonce The Independent. Le pensionnaire d’Anfield pense même être le choix numéro 1 de Lemar. D’autant que l’international français pourrait récupérer une bonne place dans le onze de Jürgen Klopp, celle que Philippe Coutinho laisserait si le Brésilien signait au FC Barcelone. Reste à savoir si Monaco acceptera de libérer son meneur de jeu cet hiver, et si le prix n’a pas augmenté depuis le dernier feuilleton...