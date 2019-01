ASM : Le réveil de l'OM, Thierry Henry ne veut pas voir ça

Dans : Monaco, OM, Ligue 1.

Très active sur le marché des transferts, l’AS Monaco n’oublie pas pour autant sa situation en championnat.

L’avant-dernier de Ligue 1 reste sur deux défaites face à l’Olympique Lyonnais (3-0) et à domicile contre Guingamp (0-2). D’où la nécessité de rebondir au Vélodrome dimanche soir. Sur le terrain d’un Olympique de Marseille en crise, la tâche peut paraître simple, mais l’entraîneur Thierry Henry se méfie de son adversaire capable de se réveiller à tout moment.

« On va essayer de confirmer au niveau du jeu et essayer de gagner à Marseille. On est dans une situation délicate en championnat, ce ne sera pas évident. Cela peut créer un choc d’un côté comme de l’autre. L’OM va se réveiller, j’espère que ce sera après notre match. On cherche des points », a confié le coach monégasque, qui pourrait aligner sa recrue Cesc Fabregas, son capitaine Radamel Falcao ainsi que Rony Lopes, déterminé avant ce choc de la 20e journée.

Le début d’une nouvelle saison

« Nous les joueurs on aime les matchs comme celui de dimanche. On va à Marseille pour l’emporter, a annoncé le Portugais. On se concentre uniquement sur nous et profiter de ce moment pour lancer véritablement notre saison. Il faut gagner des points. Nous ne sommes pas au mieux au classement. On a l’opportunité de recommencer notre saison. On veut gagner chaque match. » Autant dire que la rencontre sera capitale pour les deux équipes.