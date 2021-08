ASM : La pépite Myron Boadu arrive à Monaco !

Dans : Monaco.

Monaco vient de boucler l’un des gros coups du mercato estival avec la signature de Myron Boadu.

Un accord avec l’AZ Alkmaar pour le transfert de Myron Boadu a été trouvé. Annoncé comme l’un des joueurs offensifs les plus prometteurs des Pays-Bas, Boadu va coûter 17 millions d’euros à l’AS Monaco. L’avant-centre de 20 ans compte pour l’instant une sélection (1 but) avec les Pays-Bas. Il remplacera numériquement Stevan Jovetic à l’ASM, où sa mission sera de concurrencer le duo composé de Wissam Ben Yedder et de Kevin Volland. Son transfert a été officialisé ce mercredi aux alentours de 10h30 par le club monégasque.