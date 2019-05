ASM : La descente aux enfers continue, mais Jardim a la solution

Dans : Monaco, Ligue 1.

Leonardo Jardim, entraîneur de Monaco, après la défaite face à Nîmes (1-0) : « Les joueurs ont essayé. Il a manqué plus d’impact que d’intensité. On a raté des passes, des contrôles… Nos joueurs ne sont pas habitués à jouer le maintien. Ils aiment avoir le ballon, prendre les espaces. Mais la clé numéro un pour remporter cette bataille du maintien, c’est de jouer avec la rage. Un peu comme Nîmes. Il faut gagner les duels. Heureusement, tout dépend encore de nous. Bien sûr que la victoire doit revenir. Mais on a notre destin en main. Les supporters ? C’est normal qu’ils ne soient pas contents. Personne ne l’est. C’est très éprouvant pour ceux qui aiment Monaco. Il reste deux matchs pour tout sauver et on doit tous être ensemble ».