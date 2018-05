ASM : L'OM n'a rien vu venir, Jardim attaque bille en tête

Dans : Monaco, Coupe d'Europe, OM.

Déterminé à continuer l’aventure avec l’AS Monaco, Leonardo Jardim ne se fait pas non plus trop d’illusions.

S’il a bien limité la casse cette saison avec une deuxième place finale et une présence en finale de la Coupe de la Ligue, il ne pourra pas rééditer ce qu’il avait réalisé en 2016-17, quand il avait gagné le titre national tout en parvenant en demi-finale de la Ligue des Champions. Pour l’entraineur portugais, les clubs français ne sont pas armés pour lutter contre le PSG, ni contre les grosses écuries européennes. Même si la présence de l’OM en finale de l’Europa League démontre qu’un miracle peut toujours arriver.

« La différence, c'est qu'un seul club, le PSG, fait le pari de gagner la Coupe d'Europe. En Angleterre, il y en a six, en Espagne trois... Arsenal voulait gagner la Ligue Europa, l'Atlético aussi, pas Marseille. C'est le hasard s'ils sont arrivés en finale. Si vous le leur aviez demandé en début de saison, ils n'auraient pas dit que c'était l'objectif. C'était comme nous quand on est arrivés en demi-finale de C1 », a fait savoir le coach de l’AS Monaco dans les colonnes de L’Equipe. Une vision des choses pessimiste selon certains, et réaliste selon d’autres.