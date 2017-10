ASM : L’OL ne méritait pas de battre Monaco pense Rony Lopes

Dans : Monaco, OL, Ligue 1.

Déjà accrochée par Montpellier dans le temps additionnel (1-1) avant la trêve, l’AS Monaco a de nouveau concédé un but en toute fin de rencontre à Lyon.

Cette fois, les champions de France ont été battus par l’Olympique Lyonnais (3-2) vendredi sur un coup franc de Nabil Fekir. Un coup dur pour les Monégasques qui enchaînent un troisième match sans victoire toutes compétitions confondues. Du coup, la défaite est encore plus difficile à avaler pour les coéquipiers de Rony Lopes, qui ont eu les occasions pour s’imposer en seconde période.

« C’est le deuxième match de suite où on prend un but dans les dernières minutes. C’est rageant car je pense qu’on a contrôlé la deuxième période, a réagi le Portugais dans des propos relayés par Sport24. On s’est créé des occasions pour s’imposer et on les a manquées. Ce résultat est dur pour nous. Ce n’est pas la vérité du match. Il ne faut pas qu’on lâche. Mardi, on a déjà un match important qui nous attend. »

Lopes l’a mauvaise après Lyon

En effet, l’ASM recevra le Besiktas dans un contexte plus tendu. « C’est la Ligue des Champions. Forcément, c’est différent. Là, on sort d’une défaite et forcément c’est compliqué. Surtout qu’on sort de la rencontre face à Lyon avec le sentiment qu’on pouvait gagner ce match, a insisté l’ancien Lillois, buteur au Groupama Stadium. Maintenant, il faut tourner la page. On va s’améliorer. Nous voulons à tout prix gagner contre les Turcs. » D’autant que Monaco ne compte qu’un point après deux journées dans la phase de groupes de la C1.