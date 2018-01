ASM : L’offre à 100 ME pour Lemar venue d’un club surprise ?

Dans : Monaco, Mercato.

Suivi depuis l’été dernier par Arsenal et Liverpool, Thomas Lemar avait fait l’objet d’une offre approchant les 100 ME pendant l’été, mais Monaco avait fermé la porte après le départ de trop nombreux éléments majeurs. Toutefois, l’été prochain, il sera quasiment impossible de retenir l’international français, qui a des fourmis dans les jambes mais ne devrait pas bouger cet hiver. Et la première attaque pour le recruter ne devrait pas venir d’Angleterre comme prévu, mais d’Espagne annonce El Mundo Deportivo.

En effet, le quotidien sportif annonce que l’Atlético Madrid, qui n’a plus aucun doute sur le départ prochain d’Antoine Griezmann, utilisera la grande partie de cet argent pour récupérer l’ailier monégasque. Si cela devait se confirmer, cela ferait de l’ancien caennais la plus grosse recrue du club madrilène, et de très loin.