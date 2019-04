ASM : L'incroyable fiasco de Monaco, Elie Baup désigne le coupable

Dans : Monaco, Ligue 1.

Après le mercato d'hiver et le retour de Leonardo Jardim, tout le monde voyait l'AS Monaco facilement assurer son maintien en Ligue 1, suite à son début de saison catastrophique. Mais, franchement le club de la Principauté déçoit encore et toujours, et en trois matches Falcao et ses coéquipiers n'ont pris que deux points, dont le dernier samedi soir contre Reims. Pour Elie Baup, si l'AS Monaco vit un tel calvaire, il le doit surtout à un stade vide et des supporters pas vraiment motivés.

« La déception, c’est Monaco incontestablement. Ils ont complètement raté leur saison alors qu’ils ont de gros moyens. C’est une question de stratégie. La saison dernière, Lille, c’était une cata (sic). Aujourd’hui, on sent une harmonie totale dans ce club, une adhésion de toutes les composantes au projet. Il faut une identité forte, que les supporters se reconnaissent en leur équipe, soient partie prenante des projets. Quand on voit des stades forts comme Geoffroy-Guichard ou le Vélodrome, tu sais que l’équipe va être un peu sous pression, qu’elle va trembler ou être en confiance par rapport à ce qui se passe autour. On ne peut pas être dans un projet sans l’implication de tout un stade », explique, dans Le Progrès, l'ancien entraîneur, désormais consultant pour BeInSports.