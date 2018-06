ASM : L'Atlético craque pour Sidibé et va lâcher 25 ME

Dans : Monaco, Mercato, Liga.

Actuellement avec l’équipe de France pour préparer le Mondial, qu’il a failli ne pas disputer en raison d’une blessure contractée quelques semaines avant la liste, Djibril Sidibé fait partie des joueurs qui pourraient changer de club cet été.

C’est même déjà très bien parti selon L’Equipe, qui affirme que l’Atlético Madrid se prépare à mettre 25 ME sur la table pour récupérer l’ancien lillois, qui avait prolongé son contrat l’été dernier. L’AS Monaco, qui lui a donné un bon de sortie en cas de belle offre, pourrait donc céder avec un petit effort supplémentaire de la part des Espagnols, puisqu’une vente est envisagée entre 25 et 30 ME.

Pas mal pour un joueur acheté 13 ME il y a deux ans, et qui se retrouve désormais dans la peau d’un titulaire en équipe de France. Comme beaucoup de clubs dont les joueurs sont concernés par le Mondial, celui de la Principauté ne se précipite pas pour donner des indications, misant sur une belle coupe du monde de Sidibé pour faire encore grimper les prix. Avec un club comme Monaco habitué à toujours bien vendre ses joueurs, on n’en attendait pas moins.