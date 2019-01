ASM : Kamano futur renfort de Monaco, c'est chaud !

Dans : Monaco, Bordeaux, Mercato, Ligue 1.

Alors que l’arrivée de Cesc Fabregas est imminente, Monaco continue d’être très actif sur le marché des transferts.

Et dans les prochains jours, le club de la Principauté, actuellement 19e de Ligue 1, pourrait annoncer l’arrivée de François Kamano. Auteur d’un début de saison canon avec les Girondins, l’attaquant de 22 ans a d’ores et déjà donné son accord à l’ASM selon Christophe Hutteau, agent de joueurs et consultant pour Eurosport.

« Kamano est en négociations très avancées avec Monaco. Il a donné son accord de principe à l'ASM. Aux clubs de se mettre d'accord. Bordeaux veut entre 22 et 25 ME pour le transfert du joueur. Monaco avait fait une offre de 12 ME qui a été refusée. Ils viennent de l'augmenter à 15 ME. Dans les prochains jours, il risque d'y avoir un accord de trouvé et Kamano pourrait débarquer sur le Rocher » a expliqué l’ancien agent de Mathieu Valbuena, visiblement bien informé. Reste à savoir si tout cela se confirmera dans les prochains jours.