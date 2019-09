ASM : Jardim viré de Monaco à cause de Nice ?

Dans : Monaco, Ligue 1, OGCN.

Mardi soir, Nice se déplace à Louis II pour un derby de la Côte d'Azur qui s'annonce bouillant puisque si les hommes de Patrick Vieira occupent une flatteuse troisième place au classement de Ligue 1, ceux de Leonardo Jardim pointent à une pathétique 19e position et courent toujours derrière une première victoire cette saison. Cette rencontre pourrait bien avoir un effet direct sur la suite du championnat pour l'AS Monaco puisque plusieurs médias affirment que Leonardo Jardim sautera si le club de la Principauté ne s'impose pas face au Gym.

Après avoir investi la coquette somme de 130ME lors du récent mercato, les dirigeants russes de Monaco estiment que désormais la blague a assez duré et qu'après un premier come-back mitigé Leonardo Jardim doit faire décoller l'équipe. Un an après son limogeage, le coach portugais semble une nouvelle fois au bord du gouffre, reste à savoir si ses joueurs pourront le sauver face à une formation niçoise qui sera sans pitié pour continuer à faire la course dans le haut du classement.