ASM : Jardim s’en prend violemment à l'arbitrage

Dans : Monaco, Ligue 1.

Leonardo Jardim, coach de Monaco, après le nul contre Montpellier (2-2) : « On n'a pas réussi à prendre les trois points, mais on a fait un bon match. Il y a eu certains faits. J'avais un joueur blessé, Golovin, hors du terrain... On l'a peut-être perdu pour plusieurs semaines et il n'y a même pas eu un carton jaune pour l'adversaire. En revanche, Jemerson a été expulsé alors qu'il jouait le ballon. On me sort aussi, peut-être parce que j'ai avancé d'un ou deux mètres hors de ma zone technique ? Je n'ai jamais été expulsé de ma carrière. C'est un peu trop. Il faut respecter l'AS Monaco. Après, je suis très content de l'attitude de l'équipe, de l'engagement. Il faut continuer à pousser comme ça ».