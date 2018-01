ASM : Jardim prie pour une chute de l'OL contre le PSG

Dans : Monaco, Ligue 1, OL, PSG.

Leonardo Jardim, entraîneur de Monaco, après la victoire contre Metz (3-1) : « Metz est venu à Monaco au meilleur moment de sa saison. Ils étaient sur une bonne série. Nous avons su respecter l’adversaire. L’équipe a bien joué, a bien combiné offensivement. C’est une victoire très méritée ce soir. Diakhaby a fait un gros match, je suis très content de sa prestation. Je ne connais pas encore la gravité de la blessure de Jorge et Diakhaby. Ce sont des contusions, on va regarder cela de près. Carrillo ? Il est toujours blessé. Il a encore des problèmes aux ischios. Maintenant, je vais évidemment regarder le match de ce soir, en m’attardant plus sur l'OL, qui perdra des points j'espère... ».