ASM : Jardim l'officialise, il reste à Monaco

Dans : Monaco, Ligue 1.

Son nom était chuchoté en Premier League, notamment à Chelsea, mais ce mercredi Leonardo Jardim a mis un terme à toutes les supputations sur son avenir sur le banc de l'AS Monaco. Présent en Grèce, pour une opération avec un club partenaire du club de la Principauté, l'entraîneur portugais de Monaco a mis les choses au point et fermé la porte à un éventuel départ lors du prochain mercato.

« Nous allons continuer à avancer ensemble pour le futur et continuer à faire progresser le projet de l'AS Monaco. J'ai la chance d'avoir Dmitry Rybolovlev comme président. Nous avons une relations de confiance, cela fait quatre ans que nous travaillons ensemble, et il est une président qui a une grande qualité : celle de savoir prendre les décisions importantes pour faire avancer le club », a expliqué Leonardo Jardim, qui va donc continuer sa mission à l'AS Monaco pour le plus grand bonheur des dirigeants et des supporters.