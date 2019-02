ASM : Jardim justifie le mercato XXL de Monaco cet hiver

Dans : Monaco, Mercato, Ligue 1.

Vainqueur de Toulouse samedi soir au Stade Louis II, Monaco a pu compter sur des recrues en forme.

En effet, Gelson Martins a été passeur décisif tandis que Cesc Fabregas a marqué son premier but sous les couleurs monégasques. Le symbole d’un recrutement massif cet hiver, marqué également par les arrivées de joueurs tels que Naldo, Ballo-Touré ou encore Vainqueur. Interrogé à ce sujet après le succès contre les Violets, Leonardo Jardim s’est justifié. Notamment en ce qui concerne les arrivées inattendues de Gelson Martins et de Georges-Kevin Nkoudou.

« Tout le monde sait que j’aime jouer avec des joueurs excentrés, et le club en manquait. J’ai demandé des joueurs qui peuvent apporter de la technique et de la vitesse dans les couloirs. On a pris Gelson Martins, mon ancien joueur que je connais bien, et Georges-Kevin Nkoudou a déjà joué en France donc son adaptation sera plus simple » a confié l’ancien entraîneur du Sporting Lisbonne, qui dispose d’un effectif largement suffisant pour sauver Monaco. Tout du moins sur le papier…