ASM : Jardim est direct, il ne démissionnera pas !

Dans : Monaco, Ligue 1.

Battue mardi soir dans un stade Louis II vide par Angers, l'équipe de Monaco se réveille ce mercredi avec la gueule de bois et une piteuse 16e place au classement de Ligue 1, l'ASM pouvant même être barragiste en cas de victoires conjuguées de Caen et Amiens. Présent en conférence de presse à déjà deux jours d'un déplacement jamais simple à Saint-Etienne, Leonardo Jardim a clairement fait savoir qu'il n'était pas du genre à jeter l'éponge. L'entraîneur monégasque assume les résultats actuels du club de la Principauté et si ses dirigeants ne veulent plus de lui, alors ils devront utiliser la manière forte.

« Je suis là depuis cinq ans et j'ai toujours respecté mon contrat. J'ai prolongé jusqu'en 2020, c'était mon souhait, alors que j'aurais pu partir... Ce n'est pas maintenant que je vais m'échapper. Je suis ici pour donner le meilleur », a précisé l'entraîneur portugais de l'AS Monaco, récemment conforté verbalement dans son rôle par les dirigeants russes. Il est vrai que Leonardo Jardim doit composer avec un business model assez spécial du côté monégasque, chaque mercato chamboulant totalement son effectif pour le plus grand bonheur financier des responsables du club, mais probablement moins celui de son entraîneur.