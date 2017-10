ASM : Jardim encense Keita Baldé... et Raggi

Dans : Monaco, Ligue 1.

Leonardo Jardim, entraîneur de Monaco, après la victoire contre Bordeaux (2-0) : « L’équipe a fait un match juste, et a bien gagné. Nous avons été plus forts que Bordeaux. Nous sommes restés bien équilibrés. Nous avons gagné plus de ballons, mis plus de pression. Ça me plait. Keita Baldé ? Il augmente de jour en jour son niveau. Raggi ? C'est un joueur qui a beaucoup d’importance. Il apporte beaucoup à l'équipe. Il répond toujours présent ».