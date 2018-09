ASM : Jardim écarte deux cadres avant l’ASSE

Dans : Monaco, ASSE, Ligue 1.

Après six matchs sans victoire en Ligue 1, l’AS Monaco doit impérativement réagir à Saint-Etienne vendredi (20h45). Leonardo Jardim attend une réaction de ses hommes et semble prêt à faire des choix forts. Dès la composition de son groupe, l’entraîneur monégasque a surpris en écartant ses cadres Jemerson et Youri Tielemans. Il faut dire que le défenseur central et le milieu polyvalent ont déçu lors de leurs dernières sorties, le Belge ayant même été sifflé à Louis-II contre Angers (0-1) mardi. Le groupe est prévenu, personne n’est intouchable chez l’actuel 18e de L1.

Le groupe de Monaco : Benaglio, Sy - Barreca, Glik, Henrichs, Raggi, Sidibé - Aholou, Ait-Bennasser, Chadli, Golovin, Grandsir, Mboula, N'Doram, Pelé, A.Traoré, Diop - Falcao, Sylla.