ASM : Jardim dénonce les flemmards de Monaco

Dans : Monaco, Ligue 1.

Après un début de saison catastrophique, l’AS Monaco va beaucoup mieux en Ligue 1.

Cela se ressent dans les résultats, le club de la Principauté ayant enregistré trois succès lors de ses quatre derniers matchs. De quoi se donner un peu d’air puisque les Monégasques ont quitté la zone de relégation. Bien évidemment, ce n’est pas l’objectif de Leonardo Jardim qui espère rapidement retrouver le haut de tableau. Mais d’après l’entraîneur de l’ASM, cette remontée passera par un changement d’état d’esprit de ses hommes, beaucoup plus enthousiastes en attaque qu’en défense.

« Offensivement, le collectif est meilleur que défensivement, a comparé le Portugais. Si nous sommes plus forts, c'est parce que tout le monde participe au jeu offensif. Nous l'avons vu à Montpellier (défaite 3-1), si on n'est pas capables de faire une bonne construction, des bons mouvements offensifs, on n'arrive pas à marquer. Défensivement, on essaye toujours de progresser pour rester avec un collectif défensif plus rigoureux. On a pris un coup franc lors du dernier match (victoire 3-2 contre Rennes). Lors du match précédent, on avait encaissé un but sur corner. Il faut être plus rigoureux pour encaisser moins de buts. »

« C’est tout le monde »

« Tout le monde est responsable des buts que nous prenons. Pas seulement les défenseurs. Sur corner et coup franc, on est dix plus le gardien à défendre. Il faut être plus concentré notamment dans le duel. Tous les buts que nous encaissons font suite à des erreurs individuelles. Collectivement, défensivement, nous ne sommes pas encore au niveau, mais ce n'est pas que la ligne défensive. C'est tout le monde », a insisté Jardim, qui constate que certains éléments ne se sentent pas concernés par le travail défensif.