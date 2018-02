ASM : Jardim craint Lyon, mais aussi Genesio

Dans : Monaco, Ligue 1, OL.

Dimanche soir, l'AS Monaco recevra l'Olympique Lyonnais pour une rencontre importante dans la course au podium et surtout à la deuxième place. Ces dernières saisons, l'opposition entre ces deux clubs a toujours donné lieu à des rencontres spectaculaires, comme cela a par exemple été le cas à l'aller avec une victoire finale de l'OL dans les ultimes secondes. Avant ce rendez-vous, Leonardo Jardim a toutefois relativisé le résultat final de cette rencontre dans la bataille avec l'OL et l'OM.

« Ce sera un match très équilibré entre deux bonnes équipes. On va essayer de donner le maximum pour prendre les trois points, c’est l’objectif. Nous devrons donner notre maximum sur ce match, comme d’habitude. Ce n’est pas une revanche. Chaque match est différent. À chaque fois cela s’est joué à la fin. J’espère que ce sera à notre avantage cette fois-ci. Ce match n’est pas décisif. Il y aura encore beaucoup de rencontres. Cette lutte pour le podium durera jusqu’au bout, a confié l'entraîneur de l'AS Monaco, qui a ensuite dit tout le bien qu'il pensait de Lyon et de son confrère. La force de l’OL ? Ce sont toujours les joueurs la force d’une équipe. Genesio est un entraineur que j’aime beaucoup. Il connait très bien le foot, il fait bien son travail. Les entraineurs sont très bons mais la force de l’équipe est le reflet de la qualité de ses joueurs. »