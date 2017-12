Dans : Monaco, Ligue 1, OL, OM.

Leonardo Jardim (entraîneur de l’AS Monaco après la victoire contre Rennes) : « Nous sommes bien rentrés dans ce match. On s’est créés beaucoup d’occasions en première mi-temps. En seconde, l’adversaire a réagi et a réussi à marquer. Puis avec nos armes nous avons essayé de nous battre pour chercher la victoire. Tous les joueurs ont eu une excellente attitude pour aller chercher cette victoire, y compris ceux qui sont rentrés en jeu. Nous avons pris des risques pour gagner ce match, et c’est très bien. La guerre pour la deuxième place durera peut-être jusqu’à la fin du championnat. Maintenant c’est important de profiter de la trêve, de nos proches et de revenir avec beaucoup d’énergie pour la deuxième partie de saison. »