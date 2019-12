ASM : Jardim a des doutes sur son avenir à Monaco

Dans : Monaco.

Malgré la nette victoire contre Lille, qui permet à Monaco de remonter à la 7e place du classement de Ligue 1, Leonardo Jardim est toujours menacé au poste d'entraîneur.

On a connu des techniciens plus enthousiastes après une victoire 5-1 face à une des grosses cylindrées de la Ligue 1. Mais Leonardo Jardim connaît bien le football, et lorsqu’il a été interrogé sur son avenir personnel, le coach portugais a clairement fait savoir qu’il ne savait pas à quelle sauce il allait être mangée.

« Entraîneur de Monaco en 2020 ? Je ne sais pas. Je vais aller parler avec les dirigeants car je ne sais pas pourquoi il y a tout ce bruit, avec moi personne ne parle. J’espère que oui je vais rester parce l’équipe a 28 points, au début l’équipe n’était pas prête et si nous avions été prêts, nous serions deuxièmes du championnat (…) Sincèrement moi je n’ai pas beaucoup de temps ces choses, moi je travaille (...) Le climat m'étonne un peu, même si un groupe de supporters, toujours les mêmes, n'a pas digéré que je sois revenu en janvier. C'est comme ça (...) Partir en vacances sans avoir des nouvelles de mes dirigeants ? Je dois attendre quelles nouvelles ? (...) Moi je vous souhaite un bon Noël », a lancé un Leonardo Jardim, visiblement très conscient du danger qui rôde autour de son poste d'entraîneur de l'AS Monaco.