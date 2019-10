ASM : Il exige le départ de Jardim d'urgence !

Dans : Monaco, Ligue 1.

Quinzième de Ligue 1, Monaco est loin d’être tiré d’affaires. En effet, le club de la Principauté a rechuté ce week-end contre Montpellier, après avoir gagné deux matchs la semaine dernière. Cette défaite pourrait bien être celle de trop pour l’entraîneur Leonardo Jardim, qui semblait encore menacé il y a peu. Pour Ludovic Obraniak, il est absolument évident que le coach portugais n’est plus l’homme de la situation, et que la direction sportive de l’ASM doit faire le nécessaire pour lui trouver un remplaçant dans les plus brefs délais.

« On peut avoir énormément de respect pour ce qu’a fait Jardim à Monaco par le passé. Mais on est en droit de constater que ce n’est plus l’homme de la situation. Ce n’était déjà pas le cas quand il a remplacé Thierry Henry. Après, est-ce que les dirigeants accepteront l’humiliation de virer deux fois le même coach en l’espace d’un an à peine ? Pour lui, ce serait le jackpot encore. Mais Monaco a frôlé la correctionnelle la saison dernière. Ils sont déjà descendus il n’y a pas si longtemps que cela. S’ils n’arrivent pas à apprendre de leurs erreurs, attention quand même… » a commenté le chroniqueur de RMC, pour qui l’AS Monaco n’a pas d’autre choix que de virer Leonardo Jardim.