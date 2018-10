ASM : Henry va réussir, les anecdotes de Pierre Ménès le prouvent

Dans : Monaco, Ligue 1.

Pour sa première expérience en tant qu’entraîneur principal, Thierry Henry va s’asseoir sur le banc de l’AS Monaco. Bon ou mauvais choix ?

Les avis sont assez partagés. Certains observateurs s'inquiètent compte tenu de l’effectif monégasque encore rajeuni cet été, et en grande difficulté depuis le début de la saison. Mais de son côté, Pierre Ménès n’a aucun doute : l’ancien attaquant du FC Barcelone ne peut que réussir avec sa connaissance du football. La preuve avec ces deux anecdotes d’il y a quelques années.

« Thierry Henry est une personne qui a une grande connaissance du football, c’est dans son caractère, a décrit le consultant dans un entretien accordé à Live Team-ASM. J’ai deux anecdotes d’ailleurs le concernant. Un jour, il m’appelle et me raconte qu’il vient de regarder un match amical du FC Barcelone et qu’un petit jeune, alors âgé de 15 ans, était entré en jeu et qu’il était extraordinaire. Ce jeune était Lionel Messi. » Bon, pour l’Argentin, c’était assez facile. Mais pour le deuxième…

L'oeil de Thierry Henry

« Une autre fois, rebelote, il m’appelle pour me dire qu’il y a un jeune de 16 ans qui, sur le terrain, en fait 28 de par son jeu et sa maturité et qu’il voulait toujours le ballon. Ce joueur était Fabregas, a raconté l’ami de Thierry Henry. Il a l’œil et je pense qu’il l’aura également dans son nouveau poste. Concernant le schéma de jeu, je pense qu’il optera pour un 4-2-3-1 offensif. C’est la tactique avec laquelle il avait cartonné. » Dans un club à la politique basée sur les jeunes talents, le meilleur buteur de l’histoire des Bleus aura sûrement d’autres occasions d’appeler Pierre Ménès…