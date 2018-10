ASM : Henry prêt à aller chercher le 5e gardien du club en Ligue des Champions ?

Dans : Monaco, Ligue des Champions, Coupe d'Europe.

A peine arrivé à Monaco, Thierry Henry est en proie à de vrais casse-têtes. La défaite à Strasbourg a marqué les esprits, et parmi les nombreux soucis, et notamment la blessure de Radamel Falcao ou l’expulsion de Samuel Grandsir, se trouve la situation alarmante au niveau des gardiens de but. Danijel Subasic s’est de nouveau blessé pendant la trêve internationale, tandis que sa doublure Diego Benaglio, souffre aussi de la cuisse droite. Le troisième choix se nomme Seydou Sy, mais ce dernier a effectué une grosse bourde contre Strasbourg, et n’a pas été inscrit en début de saison sur la liste de la Ligue des Champions.

Ce privilège est dévoué au gardien de la réserve, Loïc Badiashile, qui n’impressionne pas vraiment en National 2, et revient tout juste d’une suspension de trois matchs après un carton rouge reçu après le coup de sifflet, lors d’un match à Martigues en septembre. Un choix cornélien pour l’AS Monaco, qui va invoquer auprès de l’UEFA le droit de rajouter Sy à sa liste des joueurs pour la Ligue des Champions, annonce L'Equipe. Une démarche désespérée pour éviter de mettre Yanis Hénin, cinquième gardien du club et utilisé en Youth League, sur la feuille de match ce mercredi à Bruges.