ASM : GK Nkoudou revient en L1 et signe à Monaco

Dans : Monaco, Mercato, Premier League.

Passé par Nantes et Marseille avant de se prendre les pieds dans le tapis du côté de Tottenham, Georges-Kevin Nkoudou va tenter de relancer sa carrière du côté de l’AS Monaco. L’ailier est prêté par le club anglais jusqu’à la fin de la saison. « Georges-Kévin N’Koudou est un joueur qui a déjà fait ses preuves en Ligue 1 avec Nantes et surtout Marseille. Sa vitesse et son explosivité seront une force supplémentaire pour l’équipe », a assuré le dirigeant monégasque Vadim Vasilyev, en charge du recrutement cet hiver.