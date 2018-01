ASM : Monaco montre déjà la porte à Ghezzal au mercato

Dans : Monaco, Mercato, Ligue 1, OL.

Après avoir prêté Terence Kongolo à Huddersfield et Souahilo Meïté à Bordeaux, l’AS Monaco devrait officialiser d’autres départs d’ici le 31 janvier.

Le club de la Principauté a la volonté de faire gagner du temps de jeu aux joueurs non-utilisés par Leonardo Jardim afin que ceux-ci ne perdent pas de valeur, avec le secret espoir qu'ils s’imposent à Monaco par la suite. Selon les informations du journal l’Equipe, au moins quatre joueurs pourraient encore être concernés par un départ de l’ASM dans les prochains jours.

Recruté libre après son aventure à Lyon, Rachid Ghezzal « a le profil » selon le quotidien national. Il faut dire que l'international algérien a bien du mal à faire oublier Bernardo Silva, et ne s'est pas imposé dans la peau du titulaire attendu sur le rocher. Titulaire en début de saison, Adama Diakhaby ne s’est finalement pas installé sur la durée à la pointe de l’attaque de l’ASM et pourrait être prêté en Ligue 1. De retour de blessure, Gabriel Boschilia est un joueur qui compte aux yeux de Leonardo Jardim, notamment grâce à ses bonnes prestations en début de saison 2016-2017, mais il est important pour le club princier qu’il se relance rapidement. Enfin, Kevin N’Doram pourrait également être prêté en cas de bonne opportunité cet hiver. Le mercato n’est jamais de tout repos à l’ASM, et celui de janvier 2018 ne sera pas une exception…