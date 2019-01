ASM : Fini les vacances au ski, Jardim doit sauver Monaco !

Dans : Monaco, Ligue 1.

Licencié par Monaco il y a trois mois, Leonardo Jardim est déjà de retour en Principauté. Et la mission du Portugais est très claire : sauver le club, actuellement 19e de Ligue 1. Interrogé en conférence de presse avant la demi-finale de la Coupe de la Ligue face à Guingamp, l’ancien coach du Sporting Lisbonne est apparu déterminé. Comme pour prouver que ses dirigeants ont fait une grosse erreur en se séparant de lui il y a de cela plusieurs semaines.

« Le club traverse un moment difficile et je ne pouvais pas lui dire non. Ensuite, Monaco est un endroit qui me plait, où je vis avec ma famille. Enfin, je crois qu'il est possible d'atteindre nos objectifs en changeant des choses et avec les joueurs qui sont là. Il faut oublier ce qui s'est passé, faire le point et les choses nécessaires pour atteindre les objectifs. Ils sont totalement différents et clairs : le Championnat et la Coupe (de la Ligue). Aller pour la troisième fois en finale, ça oui, c'est possible. Je le répète : sans penser à ce qui s'est passé. Cela ne va pas aider les joueurs qui ont besoin de savoir qu'ils sont à Monaco, un grand club qui a réussi de grandes performances il n'y a encore pas longtemps. Non. Je m'imaginais revenir à Monaco, mais pas trois mois après mon départ. Je n'ai pas cru à une blague pour autant. J'ai fini de faire du ski. Le temps des vacances, au cours desquelles j'ai profité avec la famille et les amis, est terminé. Le club n'a pas beaucoup de temps » a confié un Leonardo Jardim déterminé à redresser la situation, après avoir profité de trois mois de vacances. Avec une qualification en finale de la Coupe de la Ligue dès mardi soir pour enclencher une belle dynamique ?