ASM : Fini la méthode Henry, Jemerson ne cache pas sa joie

Dans : Monaco, Ligue 1.

Licencié seulement trois mois après sa nomination, Thierry Henry n’a pas laissé d’excellents souvenirs à l’AS Monaco.

Sans parler des mauvais résultats sportifs, l’entraîneur français ne faisait pas l’unanimité dans le vestiaire, notamment à cause de sa communication. Du coup, les cadres comme Jemerson vivent le retour de Leonardo Jardim avec soulagement. « La méthodologie de travail de Leonardo Jardim est connue, c’est un avantage pour nous car on la connaît, s’est réjoui le défenseur central. C’est bien aussi pour les nouveaux joueurs. »

Il n’empêche que le Brésilien devra retrouver son meilleur niveau. Car à l’image de son coéquipier en charnière Kamil Glik, Jemerson réalise pour le moment une saison très décevante. « C’est difficile pour un joueur d’être toujours à son top niveau, s’est expliqué le Monégasque. Il y a des hauts et des bas, comme dans la vie. La confiance va revenir, le coach me connaît. Le plus important c’est de travailler au quotidien pour s’en sortir. »

Un nouveau poste pour se relancer ?

Jemerson compte donc sur le technicien portugais pour rebondir. Peut-être même à un nouveau poste si l’entraîneur juge ce changement nécessaire. « Contre Guingamp j’ai évolué milieu défensif, cela faisait longtemps. C’était même une première pour moi en professionnel. Cela sera peut-être encore le cas à l’avenir, le plus important c’est que je sois prêt quand le coach me le demandera », a confié l’ancien joueur de l’Atlético Mineiro, désormais concurrencé par son compatriote Naldo.