ASM : Falcao en Turquie, Monaco aura sa réponse dans 24 heures !

Lancée dans une course contre la montre pour renforcer une équipe déjà dans le dur, l'AS Monaco semble ne pas avoir réussi à convaincre Falcao de rester une saison de plus. Il est vrai que l'attaquant colombien avait lui clairement décidé de partir, et El Tigre n'a pas voulu changer d'avis concernant son avenir. Ce samedi, France-Football affirme que le départ de Falcao est imminent, puisque le joueur monégasque est attendu dimanche en Turquie et plus précisément à Istanbul, où l'attaquant va passer sa visite médicale avant de parapher un contrat avec Galatasaray.

Annoncée depuis pas mal de temps, l'opération avec le club stambouliote va donc se concrétiser sous 24 heures, les dirigeants monégasques ayant décidé de laisser tomber les discussions impossible avec Falcao, préférant se focaliser sur d'autres dossiers, et notamment les signatures de Tiémoué Bakayoko et Jean-Kévin Augustin. Sauf retournement de situation, ces deux derniers joueurs vont donc rejoindre l'effectif de Leonardo Jardim, lequel aura bien besoin de cela pour essayer de relancer sa formation.