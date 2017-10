ASM : Face à l’OL, Jardim met ses morts de faim

Dans : Monaco, Ligue 1, OL.

Monaco n’aborde pas forcément son déplacement à Lyon dans les meilleures conditions ce vendredi soir. Plusieurs éléments décisifs sont absents, avec notamment Fabinho suspendu, Falcao au repos forcé, Jovetic blessé et même Ghezzal non retenu. Une situation qui oblige Leonardo Jardim à changer ses plans du début de saison, et a offrir plus de temps de jeu à des joueurs un peu oubliés, comme Keita Baldé ou Soualiho Meïté. Ces derniers joueront gros à l’occasion du match face à Lyon, comme l’a bien fait comprendre l’entraineur des champions de France.

« Cette trêve a qualifié huit de nos joueurs pour la Coupe du monde, c'est positif. Mais c'est plus difficile pour préparer le match. Des joueurs ont faim et j'avais dit que les opportunités allaient arriver avec le calendrier chargé. C'est le moment », a expliqué Leonardo Jardim, qui compte sur une équipe très motivée, mais peut-être pas forcément en rythme, pour gagner à Lyon et mettre la pression sur le PSG dès ce vendredi soir.