ASM : Fabregas à Monaco, pourquoi ça coince

Dimanche, RMC Sport annonçait que Cesc Fabregas avait trouvé un accord avec l’AS Monaco, club avec lequel il pourrait rapidement s’engager.

Néanmoins, l’actuel 19e de Ligue 1 n’a pas encore bouclé l’opération avec Chelsea. Dans son édition du jour, L’Equipe dévoile pourquoi le transfert de l’Espagnol est, pour l’instant, bloqué. Enclin à lâcher près de 20 ME pour François Kamano, Monaco semble plus réticent à l’idée de dépenser une grosse somme dans le transfert de Cesc Fabregas et n’a ainsi pas encore trouvé d’accord avec les dirigeants londoniens.

De plus, les Blues souhaitent attendre d’avoir recruté le remplaçant de leur n°4 avant de valider le transfert de ce dernier à Monaco. Autant dire qu’il va sans doute falloir attendre encore un peu pour Thierry Henry avant de pouvoir compter sur l’ancien joueur d’Arsenal, alors que l’ASM se déplace à Marseille dimanche prochain.