ASM : Du maintien à la C1, Monaco promet du changement au mercato

Dans : Monaco, Mercato.

Ridicule en Ligue des Champions et sauvée in extremis en Ligue 1, l’AS Monaco sort d’une saison catastrophique.

Entre les résultats, les changements d’entraîneur et les blessures, tout est allé de travers. Il n’est donc plus question de revivre ce scénario pour Oleg Petrov. Toujours affecté, le nouveau vice-président veut vite oublier cet exercice et se montre ambitieux pour le suivant. « La saison prochaine, les résultats sportifs seront notre priorité absolue, a annoncé le dirigeant à Nice-Matin. Nous devons retrouver les trois premières places et jouer la Ligue des Champions. Mais, évidemment, notre projet continue, nous allons développer des jeunes talents tout en gardant notre position sportive. »

Plus jamais ça

« Nous ne pouvons pas nous permettre d’être en bas du classement, a poursuivi le successeur de Vadim Vasilyev. On serait très déçu de ne pas terminer sur le podium. Si on se bat ensemble et que l’équipe tourne bien mais que l’on termine quatrième, ça ne sera pas un drame et nous ne couperons pas des mains (rires). La Ligue des Champions est l’objectif, oui, mais ce n’est pas le seul. » Pour retrouver un tel niveau, le club de la Principauté n’a pas intérêt à se tromper dans ses choix au mercato. Soit l’erreur commise l’été dernier.

« Nous avons besoin d’améliorer l’effectif, surtout avec des joueurs possédant un esprit conquérant, avec un appétit de victoire, pas forcément des jeunes joueurs mais des garçons qui ont déjà fait leurs preuves en France ou ailleurs. Nous voulons des joueurs qui ont faim, qui ne sont pas rassasiés par le succès, a prévenu Petrov. (…) Aujourd’hui, nous savons qu’il faut davantage se concentrer sur la construction de l’effectif. Nous allons être très attentifs à cela. » Ça sent aussi le nettoyage dans l’effectif de Leonardo Jardim…