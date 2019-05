ASM : Daniel Riolo mise sa paie, Monaco n'ira pas en L2

Dans : Monaco, Ligue 1.

Désormais 17e de Ligue 1 avec trois points d'avance sur Caen, et un calendrier loin d'être simple, l'AS Monaco commence à sérieusement se remettre à trembler à trois matchs de la fin de saison. L'ombre des barrages et d'une relégation plane sur le club de la Principauté, qui se déplacera à Nîmes avant de recevoir Amiens et d'aller à Nice. Mais pour Daniel Riolo, l'hypothèse d'une descente en Ligue 1 de l'équipe monégasque est totalement saugrenue. Le journaliste de RMC estime que la formation entraînée par Leonardo Jardim a de nombreux atouts dans les mains pour se maintenir.

« Au pire vraiment, le cauchemar, ils font barrage. Après si sur le barrage, sur l’aller-retour, ils ne sont pas capables de taper l’équipe qui monte de la Ligue 2, ce serait totalement surréaliste. Je ne peux pas croire que Monaco va aller en Ligue 2 l’année prochaine, je suis désolé mais je n’arrive pas à le croire. Faudrait qu’ils soient 18es et qu’ils perdent le match de barrage en aller-retour ? Oh quand même quoi ! Ils ne feront pas 19e quand même, Dijon qui jouait à Nantes, a pris une danse aujourd’hui (dimanche). Dijon et Guingamp c’est dans la charrette », a prévenu Daniel Riolo, rassurant ainsi un peu les supporters de l'AS Monaco...mais pas ceux de Dijon et Guingamp.