ASM : Dalbert trop cher, Monaco fonce sur Luke Shaw !

Dans : Monaco, Mercato, Ligue 1, Premier League.

Cet été, l’une des priorités de l’AS Monaco sera de recruter un latéral gauche. A l’évidence, ce poste est défaillant au sein de l’équipe de Leonardo Jardim depuis le départ de Benjamin Mendy. Ainsi, les dirigeants monégasques ont sondé l'entourage de Dalbert. Mais comme l’OM, le club princier a été refroidi par les exigences de l’Inter Milan, qui réclame près de 25ME pour le Brésilien. Du coup, selon les informations de Nice-Matin, une autre piste est explorée par Monaco.

Et celle-ci est très ambitieuse puisqu’elle mène à Luke Shaw, le défenseur gauche de Manchester United. En froid avec José Mourinho en Angleterre, le latéral n’a disputé que 8 matchs de Premier League cette saison. En fin de contrat, il ne poursuivra pas du côté d’Old Trafford et Monaco aurait d’ores et déjà avancé ses pions dans ce dossier. Reste désormais à savoir si l’ancien grand espoir du football britannique sera tenté par l’idée de relancer sa carrière chez le vice-champion de France…