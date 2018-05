ASM : Coup de théâtre sur le Rocher, Jardim tout proche de Chelsea !

Dans : Monaco, Mercato, Premier League.

A l’heure où Monaco va devoir assurer sa place pour la prochaine Ligue des Champions, ce samedi face à Troyes, l’avenir de Leonardo Jardim est plus qu’en suspens.

Annoncé tout proche de Chelsea, Luis Enrique n’a finalement pas trouvé d’accord avec les dirigeants londoniens pour des raisons salariales, et le journal espagnol Sport affirme que les Blues ont fait de l’entraineur de Monaco leur priorité. Autre candidat, Maurizio Sarri n’aurait pas donné suite, privilégiant une continuité de sa carrière à Naples pour le moment. Des premiers contacts positifs avec Jardim ont eu lieu, alors que Roman Abramovitch, le propriétaire du club anglais, a téléphoné à son compatriote Dmitri Rybolovlev, pour trouver un accord à propos du technicien portugais.

Ce dernier est sous contrat jusqu’en juin 2020, et donne satisfaction à sa direction, notamment en acceptant chaque saison de reconstruire une équipe basée sur la jeunesse et les joueurs à fort potentiel. Si cette requête de Chelsea devait se confirmer au plus haut niveau, Monaco aurait certainement beaucoup de mal à retenir un entraineur qui a énormément donné au club, avec comme point d’orgue le titre de champion de France 2017 et une présence en demi-finale de la Ligue des Champions cette même année. En tout cas, selon le média espagnol, Jardim est désormais seul en course pour ce poste, alors qu’Antonio Conte va faire ses valises dans les prochains jours.