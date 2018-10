ASM : Cette recrue à 1 ME voulue par Henry, qui aura du mal à venir

Dans : Monaco, Rennes, Ligue 1.

Entraîneur de Monaco depuis samedi après-midi, Thierry Henry est encore dans le flou en ce qui concerne la composition de son staff technique.

Patrick Kwame Ampadu et Joao Tralhao ont été libérés par Arsenal et Benfica et assistent le Français en ce début de semaine. Mais aucun des deux ne semble être voué à devenir l’adjoint principal de Thierry Henry. L’ancien n°2 de la Belgique avait plutôt ciblé Julien Stephan pour l’épauler. Mais sauf improbable retournement de situation, ce dernier ne rejoindra pas Monaco, selon RMC Sport.

« Julien Stéphan, hautement estimé par sa direction, aurait aimé répondre positivement au projet monégasque. Le technicien n’a cependant pas souhaité engager un bras de fer avec son club ». De son côté, Olivier Létang avait ouvert la porte à l’entraîneur de la réserve du Stade Rennais. Mais l’homme fort du club breton avait fixé une énorme condition au départ de Julien Stephan : le paiement d’une clause libératoire estimée à 1ME. « Ce que Monaco a refusé, estimant cette somme disproportionnée », précise la radio. Désormais, Thierry Henry doit proposer d’autres noms à sa direction pour avancer sur la composition finale de son staff. Mais cela commence à traîner en longueur…