ASM : C’est la folie à Monaco, Mariano Diaz s'approche, Falcao s'en va

Dans : Monaco, Mercato.

Le marché des transferts de l’AS Monaco prend une tournure un peu folle en ce moment. Après avoir fait venir Wissam Ben Yedder la semaine dernière, le club de la Principauté se prépare à engager Islam Slimani en provenance de Leicester. Et toujours en attaque, un troisième larron est en approche en la personne de Mariano Diaz. Selon la Gazzetta dello Sport, les discussions entre Monaco et le Real Madrid avancent très rapidement ces dernières heures, et pourraient déboucher sur l’arrivée de l’ancien lyonnais. Sa signature mettrait forcément un terme à l’aventure de Radamel Falcao, attendu désormais en Turquie du côté du Galatasaray Istanbul.